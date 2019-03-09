دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #أُحد يرفض الهزيمة ضد #الحزم

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الحزم ضد أُحد التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الحزم ضد أحد بشكل سريع، وتمكن نجم الفريق الحزماوي، ديوغو سالوماو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وتمكن كارل مجاني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57، قبل أن يتقدم الفريق الحزماوي مُجددًا، عن طريق شيبوكي كيندي في الدقيقة 73 من أحداث مباراة الحزم ضد أُحد اليوم.

وسجل كارل مجاني الهدف الثاني له ولفريق في شباك الفريق الحزماوي في الدقيقة 84، ليمنح فريقه تعادلًا قاتلًا برأسية مميزة، لتنتهي مباراة الحزم ضد أُحد بنتيجة 2/2.

وبعد مباراة الحزم ضد أُحد اليوم، رفع الفريق الحزماوي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأحدي عند 14 نقطة في المركز الأخير.