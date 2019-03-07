دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الأرض لا تنصف #الشباب ضد #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد، اليوم الخميس، مباراة الشباب ضد الفيصلي في افتتاح الجولة الـ23 من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الشباب خسر في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه ضد الفيصلي في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بالليوث لم يُحقق سلسلة أسوأ سوى أمام الهلال بالخسارة في 5 مباريات، و4 لقاءات أمام الاتحاد، ووصفت شبكة الإحصائيات نتائج الشباب ضد الفيصلي بـ”المفاجئة”.

وقبل مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، لعب الفريقان 17 مباراة من قبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق الفوز في 9 مواجهات، وفاز عنابي سدير في 3 لقاءات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل عنابي سدير تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، لتعويض خسارته في الجولة الماضية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتقدم في ترتيب الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، قبل مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، فيما يقع عنابي سدير في المركز الثامن بـ30 نقطة.