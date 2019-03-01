دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الأهلي والفوز العاشر ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي ضد الاتحاد 21 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، بعدما حقق الفوز في 9 مواجهات.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من تحقيق الفوز في 6 مباريات جمعت الأهلي ضد الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات بين الفريقين.

ويسعى الراقي لتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين يطمح العميد لانتزاع الثلاث نقاط؛ والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

وقبل مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.