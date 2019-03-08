دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الأهلي ينتزع فوزًا قاتلًا ضد #القادسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة القادسية ضد الأهلي، التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الراقي في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة القادسية ضد الأهلي بشكل سريع، وتمكن الفريق القدساوي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 31 عن طريق لاعبه بيسمارك، وبعد 6 دقائق، سجل أدريلان سانتوس هدف التعادل.

واستمر التعادل الإيجابي حتى الدقيقة 94 من أحداث الشوط الثاني لمباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، قبل أن يُحرز عمر السومة هدفًا قاتلًا، ويمنح الراقي ثلاث نقاط هامة في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وبعد مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق القدساوي عند 24 نقطة في المركز الـ11.