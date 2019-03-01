دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتحاد لا يفوز على #الأهلي في الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم الجمعة، مباراة الاتحاد ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة 9 مرات من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن من تحقيق الفوز في أي لقاء.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على نظيره الاتحاد 5 مرات من قبل على ملعب الجوهرة المشعة، فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل، وذلك وفقًا لحساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وتقابل الاتحاد والأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة 8 مرات من قبل، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من الفوز 6 مرات، فيما فاز الراقي في مباراتين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب الاتحاد ضد الأهلي 4 لقاءات على ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الفوز بأي لقاء، حيث هُزم في مواجهتين، وتعادل في مباراتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.