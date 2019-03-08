دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيحاء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتحاد والفيحاء 3 مواجهات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم تنته أي مباراة بينهما بالتعادل، حيث نجح الفريق البرتقالي في تحقيق الفوز مرتين، مقابل مرة واحدة للعميد.

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بالعميد على الدعم الجماهيري الكبير، لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، والابتعاد عن المراكز المتأخرة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يُلاحقه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقبل مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق البرتقالي صاحب المركز الـ13.