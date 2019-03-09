دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتحاد ضد #الفيحاء الأكثر حضورًا جماهيريًّا

المواطن - مروة نبيل

تصدرت مباراة الاتحاد ضد الفيحاء قائمة الأكثر حضورًا في منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة الاتحاد ضد الفيحاء التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بفوز العميد بهدفين دون رد، ليُحقق أول فوز على ملعبه هذا الموسم.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس، الصربي ألكسندر بيرجوفيتش ليمنح النمور فوزًا هامًّا في رحلة بحثه عن الهروب من دوامة الهبوط التي تُلاحقه.

وحرصت جماهير العميد على الحضور بكثافة كبيرة في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالجولة الـ23، من أجل تحفيز اللاعبين ومؤازرتهم من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

وحضر مباراة الاتحاد ضد الفيحاء من المدرجات 32 ألفًا و132 مشجعًا، لتكون في صدارة الأكثر حضورًا بالجولة الـ23 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليها مواجهة الهلال والوحدة بـ21 ألفًا و851 متفرجًا.

واحتل ديربي القصيم المركز الثالث، حيث حضر مباراة التعاون والرائد من المدرجات 9 آلاف و164 متفرجًا، وجاءت مواجهة النصر والاتفاق في المركز الرابع، وسجلت حضورًا جماهيريًّا وصل إلى 5 آلاف و843 متفرجًا.

وحضر مباراة القادسية والأهلي 3 آلاف و22 مشجعًا، فيما شاهد مواجهة الفتح والباطن من المدرجات 1904 مشجعين، ثم لقاء الشباب والفيصلي بـ1302 مشجع، وتذيلت مباراة الحزم وأُحد قائمة الحضور الجماهيري، بـ1053 مشجعًا.

وبلغ عدد إجمالي الحضور الجماهيري في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 76 ألفًا و301 مشجع.