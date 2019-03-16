دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتحاد ينتفض ويُسقط #الحزم بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الاتحاد والحزم التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العميد بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة الاتحاد والحزم بشكل سريع من الفريقين، لمحاولة تسجيل هدف مبكر، وتمكن نجم العميد، التشيلي كارلوس فيلانويفا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 31، بكرة رأسية من تمريرة مميزة للصربي ألكساندر بريجوفيتش.

وأضاع فيلانويفا فرصة التسجيل مُجددًا في الدقيقة 39، بعدما وصلت تسديدته سهلة إلى الحارس، وبحث الفريق الحزماوي عن التعادل، ولكنه لم ينجح، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم بتقدم العميد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والحزم اليوم، أضاع محمد الصيعري فرصة التعادل، بعدما سدد كرة مقصية بعيدة عن المرمى، قبل أن يحصل مسعود بخيت على البطاقة الحمراء في الدقيقة 53، لإعاقته بريجورفيتش.

واستغل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لعب الفريق الحزماوي بعشرة لاعبين، وواصل ضغطه، ونجح المغربي مروان داكوستا في تعزيز تقدم النمور في الدقيقة 67، من كرة رأسية مميزة.

وحصل فهد المولد على ركلة ترجيح في الدقيقة 72، وتصدى بريجوفيتش لتسديدها، إلا أن حارس الفريق الحزماوي مليك عسلة تصدى لها، لتستمر نتيجة مباراة الاتحاد والحزم بتقدم العميد بثنائية نظيفة.

واصطدمت تسديدة بريجوفيتش في الدقيقة 77 بالقائم، قبل أن يتألق مليك عسلة ويتصدى لتسديدة اللاعب الصربي أيضًا في الدقيقة 87، وتمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 94، لتنتهي مباراة الاتحاد والحزم بفوز العميد بثلاثية نظيفة.

وبعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الحزماوي عند 24 نقطة في المركز الـ12.