دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتفاق والفوز الرابع ضد #الشباب

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم الجمعة، مباراة الاتفاق ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتفاق ضد الشباب 17 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث، بعدما نجح في الفوز بـ9 مواجهات.

وتمكن فارس الدهناء من الفوز في 3 مباريات فقط، وخيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات لفريق الاتفاق ضد الشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل فارس الدهناء استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 6 جولات، وحصد نقاط مباراة الاتفاق ضد الشباب اليوم، خاصة أنها مقامة على أرضه ووسط جمهوره.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في مواصلة صحوته هذا الموسم، وتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد الشباب اليوم، والمنافسة على المراكز المتقدمة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتفاق ضد الشباب اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.