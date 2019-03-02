دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الباطن والفوز الثالث ضد #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب نادي الباطن، اليوم السبت، مباراة الباطن ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الباطن ضد الوحدة 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن الفريق السماوي من الفوز في أي لقاء، حيث فاز فرسان مكة في مواجهتين، وانتهت مباراة بالتعادل.

ويسعى الفريق السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة الباطن ضد الوحدة اليوم، فيما يأمل فرسان مكة تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الباطن ضد الوحدة اليوم، يحتل الفريق السماوي المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز السادس برصيد 34 نقطة.