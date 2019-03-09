دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الباطن يسقط #الفتح بثنائية جوناثان

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الفتح ضد الباطن، التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق السماوي بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الفتح ضد الباطن بشكل سريع، وتمكن الفريق السماوي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 19 عن طريق البرازيلي جوناثان بينتيس.

وواصل الفريق السماوي ضغطه، وأضاف جوناثان بينتيس الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الباطن بتأخر أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وواصل لاعبو الفريقين محاولاتهم في الشوط الثاني بحثًا عن هز الشباك، إلا أنها لم تنجح، لتنتهي مباراة الفتح ضد الباطن بتحقيق الفريق السماوي لفوز هام أبعده عن مراكز الخطر قليلًا.

وبعد مباراة الفتح ضد الباطن اليوم، رفع الفريق السماوي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد النموذجي عند 32 نقطة في المركز السابع.