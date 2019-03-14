دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التعادل يُخيم على مباراة #التعاون والفتح

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة التعاون والفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة التعاون والفتح بشكل سريع، وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة، قبل أن ينجح البرازيلي جواو بيدرو في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 31، من كرة رأسية مميزة، لينتهي الشوط الأول بتقدم النموذجي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن الكاميروني لياندر تاوامبا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47، وسط اعتراض من لاعبي النموذجي، ليلجأ حكم مباراة التعاون والفتح إلى تقنية الفيديو التي أثبتت صحة الهدف.

وسيطر سكري القصيم على المباراة بعد هدف التعادل، وامتلك لاعبوه الكرة معظم الفترات، فيما اعتمد النموذجي على الهجمات المرتدة، لتنتهي مباراة التعاون والفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبعد مباراة التعاون والفتح اليوم، رفع سكري القصيم رصيده إلى 43 نقطة ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد النموذجي لـ33 نقطة في المركز الثامن.