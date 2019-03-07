دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #التعاون يفوز على #الرائد بثنائية قاتلة

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة التعاون ضد الرائد التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة التعاون ضد الرائد بالتزام تكتيكي شديد من اللاعبين، لينحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن يُجري المدرب البلجيكي بيسينك هاسي تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 30، بدخول عبدالله الشامخ وخروج هشام بلقروي للإصابة.

وسجل الفريق الريداوي هدفًا في الدقيقة 35، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على صالح الشهري، وأهدر الكاميروني لياندر تاوامبا فرصة التقدم لسكري القصيم، لينتهي الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الرائد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني مباراة التعاون ضد الرائد اليوم، ضغط سكري القصيم بحثًا عن هدف التقدم، إلا أن الفريق الريداوي تمكن من هز الشباك في الدقيقة 53 عن طريق ركلة ترجيح سددها صالح الشهري بنجاح.

وأشهر حكم مباراة التعاون ضد الرائد البطاقة الصفراء الثانية للاعب أحمد الفهد، ليُكمل الفريق الريداوي اللقاء بعشرة لاعبين، ليُحرز السوري جهاد الحسين هدف التعادل في الدقيقة 87، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسجل البديل ربيع سفياني هدف التعادل في الدقيقة 89، قبل أن يُحرز اللاعب ذاته هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع في مباراة التعاون ضد الرائد اليوم، ليمنح سكري القصيم فوزًا قاتلًا.

وبعد مباراة التعاون ضد الرائد اليوم، رفع سكري القصيم رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 25 نقطة في المركز العاشر.