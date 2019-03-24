دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #التعاون تخصص الأهداف القاتلة.. #الأهلي ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، تسجيل العديد من الأهداف المؤثرة في آخر ربع ساعة من المباريات.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم نادي التعاون قائمة الأكثر تسجيلًا في الوقت القاتل بعد مرور 24 جولة على انطلاق منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 هدفًا من أصل 53 هدفًا سجلها سكري القصيم هذا الموسم.

ويُعد النادي الأهلي ثاني أكثر الفرق تسجيلًا في آخر ربع ساعة من المباراة بـ15 هدفًا من أصل 46 هدفًا أحرزها، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برصيد 13 هدفًا، علمًا بأن الزعيم يملك أفضل خط هجوم هذا الموسم برصيد 56 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلًا خلال آخر ربع ساعة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدفين عن النصر والباطن، ثم الفتح برصيد 9 أهداف.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة 8 أهداف في الوقت القاتل من المباريات، وبفارق هدف واحد عن الشباب والاتحاد، وأحرزت 4 فرق 6 أهداف خلال الربع ساعة الأخيرة، وهي؛ الاتفاق، الحزم، الفيحاء والقادسية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تسجيل 5 أهداف في الوقت القاتل من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أحرز أُحد 4 أهداف فقط في الربع ساعة الأخيرة، من أصل 18 هدفًا سجلها هذا الموسم.