دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار مباريات #التعاون والرائد

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الرائد، مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتسم مباريات التعاون والرائد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتكافؤ الشديد بين الفريقين، حيث حقق كل منهما الفوز في 5 مواجهات، فيما انتهت 7 مواجهات بالتعادل.

ويسعى سكري القصيم لمواصلة انتفاضته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة التعاون والرائد اليوم، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الريداوي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة التعاون والرائد اليوم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة التعاون والرائد اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز العاشر بـ25 نقطة.