دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار مباريات #التعاون ضد #الفتح

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء يوم الخميس، مباراة التعاون ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب التعاون ضد الفتح 17 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتتسم مواجهات الفريقين بالتكافؤ، حيث فاز سكري القصيم في 5 مباريات، وحسم النموذجي 6 مواجهات لصالحه، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل.

ويسعى سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة التعاون ضد الفتح اليوم، من أجل مواصلة انتصاراته، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب وانتزاع المركز الثالث منه.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي مباراة التعاون ضد الفتح اليوم، بهدف حصد الثلاث نقاط، وتعويض الخسارة في الجولة الماضية ضد فريق الباطن.

وقبل مباراة التعاون ضد الفتح اليوم، يقع سكري القصيم في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي في المركز السابع بـ32 نقطة.