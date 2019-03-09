دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الجبال والمجحد يتسلمان جائزة الأفضل

المواطن - مروة نبيل

تسلم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، التونسي فتحي الجبال جائزة الأفضل في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر فبراير.

وقام المدرب الوطني، حمد الخاتم بتسليم جائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين للمدرب التونسي فتحي الجبال، اليوم، قبل انطلاق مباراة الفتح والباطن في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصد الجبال جائزة أفضل مدرب في شهر فبراير، بعد النتائج الإيجابية التي حققاها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، حيث قاده للفوز على الشباب، الفيحاء والأهلي، وتعادل سلبيًا مع أُحد.

كما تسلم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح محمد المجحد جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما توج بها عقب تسجيله ثنائية الفوز على النادي الأهلي.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتسلم فتحي الجبال ومحمد المجحد، جوائز أفضل مدرب وأفضل لاعب، قبل انطلاق مباراة الفتح والباطن اليوم.