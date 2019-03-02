دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الجولة الـ22 تُسجل ثاني أعلى حضور جماهيري

المواطن - مروة نبيل

سجلت الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثاني أعلى معدل حضور جماهيري في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتابع منافسات الجولة الـ22 من المدرجات 90 ألف و163 مُشجعًا، فيما تُعد الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الأكثر حضورًا جماهيريًّا بـ102 ألف و509 مشجعين.

وتصدرت ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد قائمة الأكثر حضورًا في منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تواجدت بأعداد كبيرة من مشجعي الفريقين، وحضرها 42 ألف و880 مشجعًا.

واحتلت مباراة الهلال والفيصلي المركز الثالث من حيث عدد الحضور الجماهيري، حيث تابعها من المدرجات 22 ألف و688 مشجعًا، وجاءت مباراة الشباب والنصر في المركز الثالث، وسجلت حضورًا جماهيريًّا وصل إلى 14 ألف و530 مشجعًا.

وحضر مباراة الباطن والوحدة 2918 مشجعًا، فيما شاهد مباراة التعاون والاتفاق من المدرجات 2557 مشجعًا، ثم مواجهة أُحد والفتح بـ2021 مشجعًا، يليها لقاء الرائد والقادسية بـ1419 مشجعًا.

وتذيلت مباراة الحزم والفيحاء قائمة الحضور الجماهيري في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ1150 مشجعًا.