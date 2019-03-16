دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الحزم لا يعرف الفوز ضد #الاتحاد
قبل مباراة الفريقين بالجولة الـ24

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الحزم لا يعرف الفوز ضد #الاتحاد

2019/03/16
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1995
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المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الحزم ضد الاتحاد المُقرر إقامتها، اليوم السبت، على ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الحزم ضد الاتحاد 7 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن الفريق الحزماوي من تحقيق الفوز في أي لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الفوز بـ5 مباريات، فيما انتهت مواجهتان لفريق الحزم ضد الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل بين الفريقين.

ويسعى الفريق الحزماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الحزم ضد الاتحاد اليوم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لحصد نقاط مباراة الحزم ضد الاتحاد اليوم، للابتعاد عن المراكز الأخيرة؛ وتجنب شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

وقبل مباراة الحزم ضد الاتحاد اليوم، يحتل الفريق الحزماوي المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.



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