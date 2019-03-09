دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الحزم وأُحد يبحثان عن الفوز الأول

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره أُحد اليوم على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الحزم وأُحد لتحقيق الفوز الأول في مواجهاتهم المباشرة، حيث إنهما تواجها مرة واحد من قبل في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل بين الفريقين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز في مباراة اليوم، فيما يسعى أُحد لتحقيق نتيجة إيجابية تُساعده في الابتعاد عن المركز الأخير.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع أُحد في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.