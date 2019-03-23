دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الحظ يعاند #الهلال ويرتضي بالتعادل مع أحد

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل السلبي أمام نادي أحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة الهلال وأحد بضغط هجومي مكثف من قبل أزرق العاصمة، والذي اجتهد وسعى لتسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من قبل لاعبي نادي أحد.

ولم يحدث أي جديد خلال نتيجة الشوط الأول من مباراة الهلال وأحد حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني ارتدى الحارس عبدالله العويشير ثوب الإجادة وتصدى لفرص عديدة خطيرة وهجومية من قبل نادي الهلال.

سجل فريق الهلال هدفًا في الدقيقة الـ90 عبر اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو، ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم اللقاء بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد الهلال 57 نقطة، بينما أصبح رصيد نادي أحد 15 نقطة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري.