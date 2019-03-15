دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الرائد والباطن لا يعرفان التعادل

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره الباطن اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الرائد والباطن 5 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم تنتهي أي مواجهة بين الفريقين بالتعادل.

ونجح الفريق الريداوي في الفوز بـ4 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن السماوي من حسم مواجهة واحدة بين الرائد والباطن لصالحه.

ويسعى الفريق الريداوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الرائد والباطن اليوم، لحصد الثلاث نقاط، فيما يأمل السماوي تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الرائد والباطن اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن السماوي صاحب المركز الـ13.