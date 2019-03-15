دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الرائد يُهدد #الباطن و الشباب يخشى ضياع الفرصة

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد والباطن، والتي تُقام في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويسعى نادي الرائد لتحقيق الفوز بعد سقوطه في فخ الخسارة بالجولة الـ23 أمام فريق التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما نادي الباطن فيدخل منتشيًا بفوزه على الفتح بثنائية دون رد في الجولة الماضية.

وستكون المباراة الثانية اليوم في بطولة الدوري بين فريقي الاتفاق والشباب حيث تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويمر الاتفاق بفترة سيئة في بطولة الدوري، حيث خسر الاتفاق آخر مباراتين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من التعاون ونادي النصر.

ويرغب الاتفاق في تحقيق المفاجأة اليوم بالفوز على الشباب.

ويريد الشباب تحقيق الفوز من أجل العودة للمركز الثالث والذي يحتله نادي التعاون حاليًا برصيد 43 نقطة.

وإذا تمكن الشباب من الفوز على الاتفاق اليوم، فسيصبح رصيد الليث 46 نقطة.