دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الرائد يُسقط #الباطن بهدف حمودان

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الرائد والباطن، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الريداوي بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الرائد والباطن بتحفظ من الفريقين، وتمكن النجم المغربي أحمد حمودان من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 41، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وحاول اللاعبون تسجيل هدف جديد في أحداث الشوط الثاني، إلا أن محاولاتهم لم تنجح وانحصر اللعب في وسط الملعب فترات طويلة، لتنتهي مباراة الرائد والباطن بفوز الفريق الريداوي بهدف نظيف.

وبعد مباراة الرائد والباطن اليوم، حقق الفريق الريداوي فوزه الأول في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019، حيث خاض 8 مباريات من قبل، خسر 4 مرات وتعادل في مثلهما.

ورفع الفريق الريداوي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مباراة الرائد والباطن اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق السماوي عند 22 نقطة في المركز الـ13.