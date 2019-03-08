دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الرباعي الكبير يعود للمهمة المحلية بعد العراك الآسيوي

المواطن - محمد سمعة

تتواصل مباريات الجولة الثالثة والعشرين اليوم الجمعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتُقام أربع مباريات حيث سيواجه الأهلي فريق القادسية، وسيخوض النصر مباراة مهمة أمام نادي الاتفاق.

أما فريق الهلال فسيواجه نادي الوحدة، وسيلعب الاتحاد مباراة قوية مع نادي الفيحاء.

ويذكر أن مباراة القادسية والأهلي ستُقام في تمام الساعة الـ3:40 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويسعى الأهلي للفوز على القادسية، بعد تعادله المخيب مع الاتحاد يوم الجمعة في الجولة الـ22.

أما نادي النصر فسيواجه الاتفاق في تمام الساعة الـ6:40 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي.

ولن يكون أمام النصر إلا الفوز على الاتفاق وذلك لتعويض جماهيره بعد الخسارة من الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين الماضي.

وسيواجه الهلال فريق الوحدة في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب جامعة الملك سعود، حيث يطمح الهلال للفوز للانفراد بصدارة الدوري بفارق كبير عن النصر.

ويسعى الاتحاد عند مواجهة الفيحاء في الثامنة والنصف مساءً على ملعب الجوهرة المشعة إلى تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه في جدول الدوري، حيث يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.