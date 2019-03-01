دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. السلبية تحسم مباراة #الرائد ضد #القادسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الرائد ضد القادسية، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الرائد ضد القادسية بتكافؤ بين الفريقين، مع أفضلية للفريق القدساوي، وأهدر لاعبه البرازيلي بيسمارك فرصة محققة من انفراد تام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر الفريق القدساوي أكثر من فرصة، وسط تألق من المدافعين وحارس الفريق الريداوي، لتنتهي مباراة الرائد ضد القادسية بالتعادل بدون أهداف.

رفع الفريق الريداوي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة الرائد ضد القادسية اليوم، فيما وصل رصيد الفريق القدساوي إلى 24 نقطة في المركز الـ11.

وبعد مباراة الرائد ضد القادسية اليوم، يستعد الفريق الريداوي لمواجهة نظيره التعاون، يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه الفريق القدساوي نظيره الأهلي في اليوم ذاته.