دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الشباب والفوز العاشر ضد #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم الخميس، مباراة الشباب ضد الفيصلي في افتتاح الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الشباب ضد الفيصلي 17 مباراة من قبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة للفريق الأول لكرة القدم بالليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز في 9 مواجهات.

وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في 3 مباريات، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات لفريق الشباب ضد الفيصلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل عنابي سدير تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، لتعويض خسارته في الجولة الماضية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتقدم في ترتيب الدوري.

وقبل مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الثامن بـ30 نقطة.