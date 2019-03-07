دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الشباب يسقط #الفيصلي بثنائية تراولي وبوصوفة

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الشباب ضد الفيصلي التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة الشباب ضد الفيصلي بضغط شديد من لاعبي الليوث، وتصدى حارس عنابي سدير مصطفى ملائكة لتسديدة من حسن فلاتة، قبل أن يتصدى لتسديدة أخرى من الجامبي أبو بكر تاراولي.

وتمكن تاراولي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 17 من أحداث مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، وضغط عنابي سدير بحثًا عن هز الشباك، إلا أن محاولاتهم اصطدمت بصلابة لاعبي الليوث الدفاعية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الليوث الضغط، وكاد تاراولي أن يُعزز تقدم فريقه في الدقيقة 57، إلا أن حارس عنابي سدير تصدى لتسديدته، قبل أن يُضيف المغربي مبارك بوصوفة الهدف الثاني في الدقيقة 75.

واحتسب حكم مباراة الشباب ضد الفيصلي ركلة ترجيح لصالح عنابي سدير في الدقيقة 82، سددها لويس غوستافو بنجاح، لتنتهي مواجهة الجولة الـ23 بفوز الليوث بنتيجة 2/1.

وبعد مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، رفع الليوث رصيده إلى 43 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد عنابي سدير عند 30 نقطة في المركز الثامن.