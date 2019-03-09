دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفتح لا يخسر ضد #الباطن

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، اليوم السبت، مباراة الفتح ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفتح ضد الباطن 5 لقاءات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن الفريق السماوي من الفوز في أي لقاء، حيث فاز النموذجي في مواجهتين، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويسعى النموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الفتح ضد الباطن اليوم، وخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق السماوي لتحقيق فوز يُبعده عن المراكز الأخيرة والابتعاد عن شبح الهبوط.

وقبل مباراة الفتح ضد الباطن اليوم، يحتل النموذجي المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.