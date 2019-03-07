دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الفيصلي يتوعد #الشباب وديربي ناري بين التعاون والرائد

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الشباب والفيصلي والتي تُقام في تمام الساعة الـ6:40 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” في الرياض.

ويأمل الفيصلي في أن يُحقق المفاجأة بالفوز على الشباب، بعد خسارة العنابي في الجولة الـ22 أمام نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما الشباب فلن يتنازل عن الفوز بعد خسارة ديربي الرياض أمام نادي النصر في الجولة الماضية بهدف دون رد.

أما المباراة الثانية فستكون ديربي القصيم بين فريقي التعاون والرائد والذي يُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله.

وكان التعاون فاز في الجولة الثانية والعشرين على حساب الاتفاق برباعية مقابل هدف، بينما تعادل نادي الرائد بدون أهداف مع فريق القادسية.

ويذكر أن التعاون كان خسر من نادي الرائد في مواجهة الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة والتي أقيمت في الـ25 من ديسمبر الماضي.