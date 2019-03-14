دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفيصلي والفوز الخامس ضد #القادسية
خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ24

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفيصلي والفوز الخامس ضد #القادسية

2019/03/14
الساعة 5:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، اليوم الخميس، مباراة الفيصلي ضد القادسية في افتتاح منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفيصلي ضد القادسية 11 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح عنابي سدير، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 4 مواجهات.

ونجح الفريق القدساوي في الفوز بمباراة واحدة فقط، فيما انتهت 6 مباريات لفريق الفيصلي ضد القادسية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

ويأمل عنابي سدير استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الفيصلي ضد القادسية اليوم، لحصد الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق القدساوي لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.



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