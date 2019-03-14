دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفيصلي يُسقط #القادسية بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفيصلي ضد القادسية التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز عنابي سدير بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة الفيصلي ضد القادسية اليوم بحذر من الفريقين، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب معظم فترات الشوط الأول، ولم تكن هناك خطورة كبيرة على المرميين.

وكان ثنائي عنابي سدير روجيريو وكالديرون الأقرب لهز شباك الفريق القدساوي من أكثر من فرصة، ولكنهما فشلا في التسجيل، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد القادسية بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ الفريقان بشكل أسرع، وكاد كالديرون أن يفض اشتباك التعادل السلبي من لعبة خلفية، ورد الفريق القدساوي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس مصطفى ملائكة حولها إلى ركلة كنية.

ونجح سلطان مندش في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56، ليضغط لاعبو الفريق القدساوي بحثًا عن التعادل، إلا أن ملائكة تألق، ليُحافظ على تقدم عنابي سدير في مباراة الفيصلي ضد القادسية اليوم.

وعزز لويز جوستافو تقدم فريقه عند الدقيقة 82، قبل أن يُسجل البديل دينيلسون الهدف الثالث في الدقيقة 86، لتنتهي مباراة الفيصلي ضد القادسية بفوز عنابي سدير بثلاثية نظيفة.

وبعد مباراة الفيصلي ضد القادسية اليوم، رفع عنابي سدير رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق القدساوي عند 24 نقطة في المركز الـ11.