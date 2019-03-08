دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #القادسية والفوز الثاني ضد #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، التي ستُقام على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب القادسية ضد الأهلي 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حيث نجح في الفوز بـ11 مواجهة.

ونجح الفريق القدساوي في الفوز بمواجهة واحدة فقط، وخيم التعادل على نتيجة مباراة لفريق القادسية ضد الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الفريقان مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، بهدف تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنهما في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح الفريق القدساوي في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال آخر 3 جولات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام النصر بثلاثية مقابل هدف، وبنتيجة 4/1 أمام الهلال، وأخيرًا بهدف نظيف أمام الشباب.

على الجانب الآخر، فشل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام النصر والفتح بنتيجة 2/1، وتعادل إيجابيًا مع الاتحاد.

وقبل مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق القدساوي في المركز الـ11 بـ24 نقطة.