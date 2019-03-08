دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #النصر يبحث عن الفوز التاسع ضد #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الملك فهد الدولي، اليوم الجمعة، مباراة النصر ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النصر ضد الاتفاق 17 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 8 مواجهات.

ونجح فارس الدهناء في الفوز بـ5 مباريات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات لفريق النصر ضد الاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم، وحصد الثلاث نقاط، للحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الهلال، أملًا في تعثره وانتزاع صدارة الدوري منه.

على الجانب الآخر، يسعى فارس الدهناء لاستعادة نغمة الانتصارات في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم.

وقبل مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز التاسع بـ28 نقطة.