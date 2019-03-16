دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #النصر يتوعد #الوحدة و #الاتحاد يُطارد الفوز الثاني

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الحزم والاتحاد حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الحزم.

ويعيش نادي الاتحاد فترة جيدة في الوقت الحالي، خاصة بعد عودته لطريق الانتصارات في الدوري بفوزه على فريق الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة والتي أقيمت في الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري على ملعب الجوهرة المشعة.

ويريد الاتحاد تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي ومن أجل الصعود للمركز الثالث عشر.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي النصر والوحدة وتُقام في الثامنة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويسعى النصر للثأر من الوحدة بعد فوز الأخير على العالمي في الثاني من ديسمبر الماضي بثنائية مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، أما نادي الوحدة فيحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.