دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الهلال لا يعرف الخسارة ضد #الفيصلي
قبل مباراة الفريقين بالجولة الـ22

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الهلال لا يعرف الخسارة ضد #الفيصلي

2019/03/01
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال ضد الفيصلي 17 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في أي لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الفوز بـ13 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تعادل فريق الهلال ضد الفيصلي في 4 مواجهات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين النصر أقرب منافسيه.

على الجانب الآخر، يأمل عنابي سدير تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، للتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعويض هزيمته أمام الزعيم في كأس الملك سلمان.

وقبل مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.



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