دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الهلال لا يخسر ضد #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، اليوم الجمعة، مباراة الهلال ضد الوحدة في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال ضد الوحدة 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح فرسان مكة في الفوز في أي لقاء، حيث فاز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 12 مرة، وتعادل الفريقان مرة واحدة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم، لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه.

على الجانب الآخر، يأمل فرسان مكة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم، أملًا في اقتحام المربع الذهبي مُجددًا بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز السادس برصيد 35 نقطة.