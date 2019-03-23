دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الهلال لا يخسر ضد #أُحد

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد أُحد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال ضد أُحد 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بجميع المواجهات السابقة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم للفوز في مباراة الهلال ضد أُحد اليوم لزيادة الفارق بينه وبين النصر أقرب ملاحقيه، ومواصلة عادته أمام الفريق الأُحدي بعدم الخسارة أو التعادل، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جمهوره.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأحدي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد أُحد اليوم، للابتعاد عن المركز الأخير الذي يُلازمه هذا الموسم.

وقبل مباراة الهلال ضد أُحد اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأُحدي الترتيب برصيد 14 نقطة.