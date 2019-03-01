دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الهلال ينتزع فوزًا صعبًا من #الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الهلال من تحقيق فوز صعب على حساب النادي الفيصلي بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والفيصلي بضغط هجومي كبير من قبل الهلال، والذي نجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في الدقيقة الـ18 بطريقة جميلة.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول، والتي انتهت بتقدم أزرق العاصمة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي إيغور روسي من إحراز التعادل للفيصلي بالدقيقة الـ50.

وواصل نادي الهلال سعيه ومحاولاته من أجل إحراز هدف الفوز، حيث نجح جيوفنكو في إضافة هدف الفوز للهلال بالدقيقة الثمانين.

وشهدت المباراة طرد اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة الـ93 بعد عودة الحكم باكاري جاساما لتقنية الـVAR، والتي أثبتت تدخل ياسر الشهراني العنيف على أحد لاعبي الفيصلي.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 55 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الثامن.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : جوفينكو في الدقيقة 18

الهلال 1 : 0 الفيصلي #الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/q7QT6Qv0CK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 1, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : ايغور روسي في الدقيقة 49

الهلال 1 : 1 الفيصلي #الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/vZNaA8ljfY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 1, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب : جوفينكو في الدقيقة 79

الهلال 2 : 1 الفيصلي #الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/3JAMhj9Grm — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 1, 2019