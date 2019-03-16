دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الوحدة والفوز الثالث ضد #النصر

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم السبت، مباراة الوحدة ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الوحدة ضد النصر 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، بعدما نجح في الفوز بـ9 مواجهات.

وتمكن فرسان مكة من الفوز في مباراتين، وانتهت مباراتان لفريق الوحدة ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل بين الفريقين.

ويأمل فرسان مكة في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لحصد نقاط مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، لمواصلة انتصاراته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في تعثر الهلال وانتزاع الصدارة منه.

وقبل مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، يحتل فرسان مكة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.