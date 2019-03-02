دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الوحدة يخطف تعادلًا قاتلًا من #الباطن

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الباطن والوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأت مباراة الباطن والوحدة بمحاولات من لاعبي الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي، ولكن محاولاتهم لم تنجح لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/0.

واستمر التعادل السلبي قائمًا بين الباطن والوحدة حتى الدقيقة 80، عندما سجل زياد العونلي هدفًا في شباك فرسان مكة، ليقترب الفريق السماوي من حصد الثلاث نقاط.

وفي الوقت الذي توقع الجميع نهاية مباراة الباطن والوحدة بفوز الفريق السماوي، حصل فرسان مكة على ركلة ترجيح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجلها عصام الجبالي بنجاح، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الوحدة إلى 35 نقطة في المركز السادس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب : زياد العونلي في الدقيقة 80

الباطن 1 : 0 الوحدة #الباطن_الوحدة pic.twitter.com/EC9Sz3bRDU — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 2, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب : عصام الجبالي في الدقيقة 3+90

الباطن 1 : 1 الوحدة #الباطن_الوحدة pic.twitter.com/wfRKCa1q9E — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 2, 2019