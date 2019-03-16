دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. بدء توافد جماهير مباراة #الوحدة_النصر
في مباراة الجولة الـ24

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. بدء توافد جماهير مباراة #الوحدة_النصر

2019/03/16
الساعة 7:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأت الجماهير في التوافد إلى إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحضور مباراة الوحدة والنصر ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ونشر حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتوافد جماهير مباراة الوحدة والنصر قبل ساعتين تقريبًا على انطلاق لقاء الجولة الـ24.

ويأمل فرسان مكة في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الوحدة والنصر اليوم، لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لحصد نقاط مباراة الوحدة والنصر اليوم، لمواصلة انتصاراته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في تعثر الهلال وانتزاع الصدارة منه.

وقبل مباراة الوحدة والنصر اليوم، يحتل فرسان مكة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.



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