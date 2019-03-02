دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرف على حكام مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الباطن ضد الوحدة اليوم، الحكم بافل كرالوفيتش، ويُساعده داليبور دجوردجيفيتش وميلوفان ريستيتش، والحكم الرابع ريتشارد بولمان، وسيمون مولدر حكم الفيديو.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الوحدة، ويأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة، فيما يسعى فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويقود مباراة الحزم ضد الباطن اليوم، تاسوس سيديروبولوس، ويُساعده بوليكرونيس كوستاراس ولازاروس ديميترياديس، والحكم الرابع إدوين فان دي غراف، وحكم الفيديو كيفن بلوم.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضيفًا على الحزم، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.