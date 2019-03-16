دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرف على حكام مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الحزم ضد الاتحاد اليوم، الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، ويُساعده باويل سوكولنيكي، وتوماس ليستكيفيس، والحكم الرابع توماس مارتشينياك، وحكم الفيديو بافيل جيل.

ويسعى الفريق الحزماوي لاستغلال إقامة مباراة الحزم ضد الاتحاد اليوم على ملعبه ووسط جمهوره لحصد الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لتحقيق الفوز والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

ويقود مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف، ويُساعده أوسمانوف أليشير، وسيدوروف أليكساندر، والحكم الرابع إيفان بيبيك، وحكم الفيديو فيكتور كاساي.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، ويسعى فرسان مكة لتحقيق الفوز على أرضه، فيما يأمل العالمي مواصلة الانتصارات.