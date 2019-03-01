دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. توافد جماهير #الهلال والفيصلي على #محيط_الرعب

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الهلال والفيصلي في التوافد إلى ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض “محيط الرعب”، لحضور مباراة الجولة الـ22 التي ستنطلق بعد ساعة تقريبًا.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتوافد الجماهير على محيط الرعب لمتابعة مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمواصلة سلسلة اللا هزيمة في لقاءات الهلال والفيصلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 17 مرة، فاز الأزرق في 13 مواجهة، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والفيصلي اليوم، والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين النصر أقرب منافسيه.

على الجانب الآخر، يأمل عنابي سدير تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والفيصلي اليوم، للتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعويض هزيمته أمام الزعيم في كأس الملك سلمان.

وقبل مباراة الهلال والفيصلي اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.