دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. ثنائي #التعاون وجمهور #الأهلي الأفضل

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الفائزين بجوائز الأفضل في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوج البرتغالي بيدرو مانويل كأفضل مدرب في الجولة الـ22، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون للفوز على الاتفاق بنتيجة 4/1، لينفرد بالمركز الرابع في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة.

وانتزع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ22، بعد تألقه اللافت مع سكري القصيم خلال مباراة الاتفاق، وتسجيله ثلاثة أهداف، ليتوج بلقب الأفضل للمرة الثانية هذا الموسم.

وحصل جمهور النادي الأهلي على لقب الجمهور المثالي في الجولة الـ22، نظرًا لحضورهم المميز في المباراة الأخيرة ضد الاتحاد، ومؤازرتهم للاعبين طوال أحداث اللقاء.

ومن المُقرر أن يتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعًا تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.