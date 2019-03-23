دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. جماهير #الهلال تتوافد إلى #محيط_الرعب

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الزعيم في التوافد إلى ملعب محيط الرعب في الرياض، لحضور مباراة الهلال ضد أُحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير الزعيم خارج ملعب محيط الرعب استعدادًا لبدء مباراة الهلال ضد أُحد في الجولة الـ24.

ويسعى الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز في مباراة الهلال ضد أُحد اليوم لزيادة الفارق بينه وبين النصر أقرب ملاحقيه، فيما يأمل الفريق الأحدي فيٍ تحقيق نتيجة إيجابية، للابتعاد عن المركز الأخير الذي يُلازمه هذا الموسم.

وقبل مباراة الهلال ضد أُحد اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأُحدي الترتيب برصيد 14 نقطة.