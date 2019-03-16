دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. دفاع #الاتحاد حديدي في 2019

المواطن - مروة نبيل

تطور الأداء الدفاعي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 2019.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه 5 مرات خلال 8 مباريات خاضها خلال 2019، أكثر من أي فريق آخر هذا العام في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الاتحاد حافظ على نظافة شباكه 5 مرات من قبل خلال 46 مباراة سابقة في الدوري السعودي للمحترفين، ووصفته بـ”المتجدد”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الحزم، بعد قليل، على ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، ويأمل الفوز على الحزم اليوم، للابتعاد عن المراكز الأخيرة.