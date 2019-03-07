دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رباعيات #التعاون تُقلق #الرائد

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الرائد، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى التهديفي لفريق التعاون خلال آخر 3 مباريات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رباعية في آخر 3 مواجهات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما دفع شبكة “أوبتا”، لوصف سكري القصيم بـ”المبهر”.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون برباعية دون رد على أُحد في الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يفوز بنتيجة 4/1 على حساب الباطن والاتفاق.

ويسعى سكري القصيم لمواصلة انتفاضته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة التعاون والرائد اليوم، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الريداوي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة التعاون والرائد اليوم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة التعاون والرائد اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز العاشر بـ25 نقطة.