دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقمان سلبيان لـ #الاتحاد ضد #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم، في إطار مواجهات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن الاتحاد لم يفز ضد الأهلي خلال آخر 13 مباراة خاضها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ووصفت الأمر بـ”النكسة”.

وأضافت “أوبتا”، أن الاتحاد تعادل ضد الأهلي في 6 مباريات، وخسر 7 مواجهات، في أسوأ سلسلة للفريق الأول لكرة القدم بالعميد أمام أي فريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم، سجل العميد أكثر من هدف واحد في مواجهة أمام الأهلي مرة واحدة فقط خلال آخر 15 لقاء جمع بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان ذلك في خسارته 4/2، شهر أبريل عام 2016.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، قبل مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.